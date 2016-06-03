Москва, 3 июня, 2016, 23:39 — ИА Регнум. 8 июня 2016 года в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится четвертое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании».

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе мероприятия участники обсудят уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность процедуры проведения праймериз. Речь также пойдет о динамике интересов региональных элит и внутриэлитных конфликтах после праймериз. Эксперты проанализируют активность политических партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня на старте избирательной кампании в регионах.

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба будут ежемесячно обсуждаться важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

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