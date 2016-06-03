Москва, 3 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров напомнил, что любые законопроекты Верховной рады Украины, касающиеся ситуации в Донбассе должны быть согласованы с руководством ДНР и ЛНР. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 3 июня, в интервью телеканалу «360».

ИА REGNUM

Лавров отметил, что появилась информация о том, что в Верховную раду могут внести пакет законов, которые по названию и тематике будут соответствовать Минским соглашениям, но по сути, будут их подрывать, так как Киев не собирается их согласовывать с народными республиками Донбасса.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва обратится к французским и германским коллегам по «нормандскому формату» с просьбой не допустить принятия этих провокационных законопроектов Украиной.

Лавров в очередной раз напомнил, что в Минских соглашениях четко прописано, что и реформа украинской конституции, и закон о местных выборах, а также закон об особом статусе Донбасса должны быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР.

Напомним, 31 мая Лавров в интервью журналистам рассказал, что представители западных стран в общении без свидетелей жестко требуют от Украины выполнять Минские соглашения.

История с выполнением Минских соглашений тянется более полутора лет. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года жители Донбасса выразили свое несогласие с захватом власти евромайданной хунтой. Пришедшие к власти группы, ориентированные на США и остальной Запад, бросили украинскую армию и карательные нацистские батальоны на силовое подавление Донбасса.

Однако киевский режим потерпел военное поражение к концу лета 2014 года, а ДНР и ЛНР смогли с оружием в руках отстоять свою независимость. Тогда были подписаны Минские соглашения (Минск-1). Эти соглашения подразумевали прекращение огня и путь урегулирования конфликта. Киев их подписал только потому, что в тот момент не был способен продолжать войну. Выполнять эти соглашения украинские власти не собирались.

Зимой 2014/15 годов Украина вновь попыталась силовым путем решить конфликт в Донбассе и организовала зимнее наступление. Оно также кончилось катастрофическим провалом для ВСУ. И снова в Минске Киев подписал на этот раз уже «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Минск-2). Но и его Киев выполнять не собирается. Сроки выполнения всех этих соглашений давно прошли.