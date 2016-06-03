Польша интегрирует 120 добровольческих отрядов в национальную армию
Варшава, 3 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Польское правительство намерено интегрировать 120 полувоенных формирований в национальную армию Польши, передает Der Spiegel.
Одним из таких является т.н. «Поморская территориальная оборона» (POT), состоящая из 150 бойцов. Они тренируются на холмистой местности на севере страны, прыгают, учатся маскироваться, искать укрытия и стрелять. Недавно POT удалось через интернет (по системе «Краудфандинг») за три недели собрать 3800 евро на автомат марки «JS 4018».
Национал-консервативное правительство Польши обещает, что полувоенным формированиям, как POT, не придется больше «клянчить» деньги. Варшава намерена интегрировать 30 тысяч добровольцев в новую официальную воинскую часть местной обороны. В случае войны они должны охранять гражданские объекты, как школы и электростанции. С 7 по 17 июня пройдут крупномасштабные учения НАТО, и полувоенные формирования будут тоже принимать в них участие.
По плану польских властей, через три года подразделение будет насчитывать 35 тысяч мужчин и женщин. Основные ее части будут дислоцированы в Варшаве и на Востоке, т.к. именно оттуда — из России, по мнению поляков, исходит угроза их стране. Из мер предосторожности некоторые батальоны разместят и у немецкой границы.
Добровольцы получают 120 евро в месяц, тренируясь лишь по выходным. Чтобы военные формирования не превращались в «массовку», их членов проверяют на предмет политических воззрений. «Части территориальной самообороны — это наш ответ на растущую угрозу гибридных войны», — говорит один из представителей добровольцев в Варшаве.