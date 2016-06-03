Варшава, 3 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Польское правительство намерено интегрировать 120 полувоенных формирований в национальную армию Польши, передает Der Spiegel.

pot24.pl Бойцы «Поморской территориальной обороны» (POT) в ходе учений

Одним из таких является т.н. «Поморская территориальная оборона» (POT), состоящая из 150 бойцов. Они тренируются на холмистой местности на севере страны, прыгают, учатся маскироваться, искать укрытия и стрелять. Недавно POT удалось через интернет (по системе «Краудфандинг») за три недели собрать 3800 евро на автомат марки «JS 4018».

Национал-консервативное правительство Польши обещает, что полувоенным формированиям, как POT, не придется больше «клянчить» деньги. Варшава намерена интегрировать 30 тысяч добровольцев в новую официальную воинскую часть местной обороны. В случае войны они должны охранять гражданские объекты, как школы и электростанции. С 7 по 17 июня пройдут крупномасштабные учения НАТО, и полувоенные формирования будут тоже принимать в них участие.

По плану польских властей, через три года подразделение будет насчитывать 35 тысяч мужчин и женщин. Основные ее части будут дислоцированы в Варшаве и на Востоке, т.к. именно оттуда — из России, по мнению поляков, исходит угроза их стране. Из мер предосторожности некоторые батальоны разместят и у немецкой границы.

Добровольцы получают 120 евро в месяц, тренируясь лишь по выходным. Чтобы военные формирования не превращались в «массовку», их членов проверяют на предмет политических воззрений. «Части территориальной самообороны — это наш ответ на растущую угрозу гибридных войны», — говорит один из представителей добровольцев в Варшаве.