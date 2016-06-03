Брянск, 3 июня, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Брянской области прислушался к прошлогодним замечаниям членов регионального отделения ОНФ и составил «правильные» документы на закупку услуг по оздоровлению детей во время летних каникул. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, в 2016 году специалисты департамента указали максимальную стоимость оздоровления ребенка в сутки.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

«Второй аспект, на который в прошлом году эксперты ОНФ обратили пристальное внимание, — это 30-процентная предоплата за продукты питания и заработная плата сотрудников. В прошлом году лагеря работали в долг, были выявлены случаи, когда на начало августа не было внесено никакой предоплаты. В этом году на 1 июля все лагеря и санатории получили положенные денежные средства, позволяющие полноценно проводить оздоровительную кампанию», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом у активистов все же остались вопросы к подходам к оздоровительной кампании. В первую очередь, существует проблема с оплатой услуг родителями. Как отмечают в движении, несмотря на то, что в общей сложности на отдых детей было выделено около 350 млн рублей, департамент увеличил стоимость путевок для родителей почти на две тысячи рублей — сейчас брянцы должны доплатить за отдых своих чад около восьми тысяч. Активисты уверены, что это сократит количество детей, отдохнувших в лагерях. Кроме того, среди проблем — то, что многие родители не знают о том, что путевки теперь нужно получать в многофункциональных центрах, а не в районных администрациях, нехватка специалистов и низкий уровень материально-технической базы лагерей. Все это может привести к закрытию большого количества лагерей. Для того чтобы не допустить этого, ОНФ предлагает создать ресурсный центр по развитию отдыха детей и сформировать систему грантов для поддержки лагерей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года общественники проверили госзакупки в сфере детского отдыха и пришли к выводу, что из-за неточностей в заявках департамент потратил лишние 8 млн рублей. Тогда руководитель ведомства не стал дорабатывать техническое задание.