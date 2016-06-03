Москва, 3 июня, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил газифицировать Байкальский регион за счет магистрального газопровода «Сила Сибири». Премьер-министр озвучил соответствующую рекомендацию в адрес главы «Газпрома» Алексея Миллера. Об этом сообщается сегодня, 3 июня в сообщении о решениях по результатам заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое состоялось днем ранее.

gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

Так, российский концерн «Газпром» должен будет министерству энергетики России технико-экономический анализ строительства газопроводов, а именно отводов от «Силы Сибири» для газового снабжения Байкальского региона сетевым «голубым топливом», применением СПГ и других вариантов газификации региона. В свою очередь, правительство РФ поручило энергетическому ведомству, ФАС, а также Минэкономразвития вместе с руководством республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области и «Газпрома» предоставить программы по программе газовому снабжению региона с учетов возможных цен на газ для потребителей различных категорий.

Кроме того, в рамках проекта по газификации Байкальского региона при помощи магистрального газопровода «Сила Сибири» будет создана «дорожная карта» развития газохимических производств в области на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения. «Дорожная карта» будет рассчитана на период до 2030 года. Об итогах работы в правительство РФ должны будут поступить сведения не позднее 28 сентября текущего года.

Как отмечает Neftegaz.ru, «Газпром», выполняя геологоразведочные работы на Ковыктинском ГКМ, столкнулся с рядом трудностей. Здесь имеются три разведочных скважины, строительство двоих из которых закончила компания еще в 2015 году, однако одна скважина была ликвидирована. Причиной тому послужило наличие зон аномально высокого пластового давления и высокоминерализованной воды. В настоящее время работы на месторождении идут по плану. Правда, как эта аномалия и ликвидация одной из скважин повлияют на освоение месторождения сказать пока сложно.

Что касается газификации Иркутской области, то уровень газового снабжения региона находится на довольно низком уровне. Речь идет о всего лишь 8,1% газификации, притом что в среднем по России этот показатель составляет 66,2%. Эта проблема вынуждает местные власти обращать на себя внимание федеральных властей, привлекать новых инвесторов. К счастью, в регионе имеется Ковыктинское газоконденсатного месторождения. Оно и Чаяндинское месторождения — ресурсная база для магистрального газопровода «Сила Сибири». Но запуск подключения месторождений к газопроводу запланирован лишь на 2022 год, то есть во вторую очередь. Местные власти, в свою очередь, надеются, что подключение произойдет в 2017 году.

Напомним, что еще в 2012 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост главы государства, он поручил «Газпрому» не снижать внимания к программе газификации регионов страны. По словам Медведева, газификация регионов остается актуальное на ближайшие несколько лет, так как власти исходили из того, что необходимо провести газификацию и довести ее до логического завершения по тем населенным пунктам, где возможно использовать газоснабжение.

С таким заявлением Дмитрий Медведев выступил на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В свою очередь, руководитель концерна заявил, что по результатам 2011 года компания вышла на средний уровень газификации регионов в 63%. Газификация городов в среднем составляет более 70%, села — более 45%. Однако до Иркутской области тогда еще, видимо, не добрались.

Ранее, 19 мая, ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя правления российской энергетической компании «Газпром» Виталий Маркелов сообщил, что в текущем году построят 400 километров газопровода «Сила Сибири». По словам Маркелова, уже в 2018 году газопровод сдадут в эксплуатацию. Здесь важно отметить, что в проекте еврооблигаций концерна в марте указывалось, что в 2016 году будет построено 800 километров газопровода.