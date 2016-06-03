Москва, 3 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. К западным границам России будут переброшены две мотострелковые бригады, в связи с возросшей активностью Североатлантического альянса в Восточной Европе. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

mil.ru Мотострелковая бригада

«Параллельно с формированием 3-х новых дивизий (2-х в составе ЗВО (Западного военного округа), одной — в границах ЮВО (Южного военного округа)) дополнительно к западной границе РФ передислоцируются из центральных районов страны 2 отдельные мотострелковые бригады», — сказал он.

При этом источник уточнил, что из Екатеринбурга в Клинцы (Брянская область) началась передислокация 28-й отдельной мотострелковой бригады, а из Самары в Валуйки (Белгородская область) — 23-й отдельной мотострелковой бригады.

23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему с сожалением констатируют «линию на расширение присутствия НАТО, экспансии НАТО в сторону наших границ».

«НАТО — это продукт времен конфронтации, это инструмент, созданный для конфронтации, — сказал Песков журналистам. — Насколько инструмент, созданный исключительно для конфронтации в свое время, может вносить вклад в дело обеспечения общеевропейской стабильности и безопасности, вопрос спорный».

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