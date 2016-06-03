Москва, 3 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он начал осмотр с шатра с детской литературой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев на книжном фестивале «Красная площадь»

Премьер-министр России осмотрел павильоны фестиваля и пообщался с участниками и посетителями выставки.

Открытие фестиваля состоялось 3 июня. Мероприятия будут проходить три дня, до 6 июня. На главной площади столицы проходит ярмарка, выставлены шатры с книгами: художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературой.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, всего в фестивале принимают участие почти 400 российских издательств. В этом году мероприятие приурочено ко дню рождения великого писателя Александра Пушкина и Дню русского языка.

Напомним, ранее заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев заявил, что на организацию фестиваля выделено порядка 30 млн рублей.