Москва, 3 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Закон о постоплате штрафов за эвакуацию автомобилей вряд ли заработает в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, такое мнение высказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Pavel Kazachkov Эвакуация автомобилей

Накануне комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству вернулся к рассмотрению законопроекта, регулирующего тарифы на эвакуацию автомобилей. Инициатива, принятая во втором чтении в мае, вызвала возмущение департамента транспорта Москвы, отмечает депутат, — законопроект закреплял на федеральном уровне право граждан на постоплату эвакуации ТС, что для столицы «невыгодно».

Поправка, поддержанная депутатами ЛДПР, позволяющая гражданам осуществлять постоплату за эвакуацию, предполагает, что можно будет забрать машину со штрафстоянки, а оплатить все позже, в срок, определенный федеральным законом.

Однако 2 июня комитет вернулся к обсуждению законопроекта и предложил якобы «технические» уточнения к третьему чтению. «На самом деле предложенные изменения не «технические», а принципиальные. Они предполагают не жесткое закрепление федеральным законом срока осуществления постоплаты, а установление его уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ», — заявил Нилов. Он указал на то, что в Москве таковым является все тот же дептранс, и, зная его позицию, вряд ли можно ожидать предоставления отсрочки автомобилистам. «А значит, реальная перспектива функционирования постоплаты — красивое предвыборное обещание», — делает вывод Нилов.