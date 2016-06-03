Москва, 3 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. На центральных улицах Москвы увеличат количество парковок для грузового автотранспорта. Как заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, благодаря организации новых парковочных мест, будет упрощена доставка грузов к торговым объектам в пределах Садового кольца, сообщается на сайте мэрии столицы.

1zoom.me Большегрузные автомобили

По его словам стоянки для грузовых машин будут организованы там, где это удобно бизнесу. Планируется, что парковочные места будут размещены в начале пешеходных улиц. Ликсутов отметил, что данная мера позволит сократить дистанцию ручной доставки грузов до магазинов. Кроме того, чиновник добавил, что новые парковки помогут снизить число нарушений правил остановки и стоянки.

При этом водителям грузовиков необходимо оплатить стоянку и зарегистрировать автомобиль в личном кабинете на сайте parking.mos.ru.

Напомним, впервые в пределах Садового кольца столицы появилось 14 парковочных мест для грузового транспорта в 2014 году. Стоянка грузовых машин в городе оплачивается по времени. Штраф за неправильно припаркованный автомобиль доходит до 3 тысяч рублей.

По мнению экспертов, необходимо усилить контроль над неправильно припаркованными на улицах города грузовиками.