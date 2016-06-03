В центре Москвы увеличат парковку для грузовиков
Москва, 3 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. На центральных улицах Москвы увеличат количество парковок для грузового автотранспорта. Как заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, благодаря организации новых парковочных мест, будет упрощена доставка грузов к торговым объектам в пределах Садового кольца, сообщается на сайте мэрии столицы.
По его словам стоянки для грузовых машин будут организованы там, где это удобно бизнесу. Планируется, что парковочные места будут размещены в начале пешеходных улиц. Ликсутов отметил, что данная мера позволит сократить дистанцию ручной доставки грузов до магазинов. Кроме того, чиновник добавил, что новые парковки помогут снизить число нарушений правил остановки и стоянки.
При этом водителям грузовиков необходимо оплатить стоянку и зарегистрировать автомобиль в личном кабинете на сайте parking.mos.ru.
Напомним, впервые в пределах Садового кольца столицы появилось 14 парковочных мест для грузового транспорта в 2014 году. Стоянка грузовых машин в городе оплачивается по времени. Штраф за неправильно припаркованный автомобиль доходит до 3 тысяч рублей.
По мнению экспертов, необходимо усилить контроль над неправильно припаркованными на улицах города грузовиками.