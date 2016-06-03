Ташкент, 3 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. «Узбекские авиалинии» с 19 июля увеличивают частоту прямых рейсов по направлению Ташкент-Сочи, сообщил ИА REGNUM представитель Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон Хаво Йуллари».

Grigory Gusev Вид на Сочи с борта самолета

«С 19 июля по 16 августа авиакомпания вводит вторую частоту регулярных рейсов в Сочи по вторникам на аэробусах A320», — сообщил собеседник агентства.

Ранее прямые рейсы в Сочи из Ташкента выполнялись только по субботам.

По словам представителя НАК, туристические компании убедили руководство авиакомпании в необходимости увеличения авиарейсов по этому направлению в связи со спросом со стороны узбекских туристов.

«Узбекские туристы стали намного чаще обращаться в турфирмы по вопросу отдыха в Сочи», — подчеркнул собеседник агентства.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, НАК «Узбекистон хаво йуллари» — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежащий государству. Авиапарк компании насчитывает 33 самолета западного производства. В частности, в парке пятнадцать самолетов Boeing (десять 767−300 и пять 757−200), три аэробуса А-310, десять аэробусов А-320, три среднемагистральных RJ-85, а также два грузовых А300−600 °F.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 21 город стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.