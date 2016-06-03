Белгород, 3 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Следственное управление СКР по Белгородской области озвучило основную версию убийства целой семьи в Чернянском районе Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тинторетто. Убийство Авеля. 1552

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, тела четырех человек, в том числе маленькой девочки, были обнаружены в селе Русская Халань. Местная жительница, ее мать и трехлетняя дочка были убиты. Отца ребенка также обнаружили мертвым. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

Как пояснили в СУ СКР по Белгородской области, следователи рассматривают несколько версий произошедшего, однако с основной уже определились. По предварительным данным, убийство жены, дочки и тещи мог совершить глава семьи. Затем он покончил с собой. Как полагают следователи, причиной поступка мужчины мог стать конфликт из-за расторжения брака. Впрочем, подчеркнули в управлении, следствие намерено проверить все возможные версии и составить объективную картину произошедшего.

Отметим, массовые убийства отцами семейств — явление не редкое. Так, в прошлом году в Нижегородской области было совершено убийство восьми человек: глава семьи Олег Белов обвинялся в убийстве своей жены и шестерых детей в Нижнем Новгороде, а также в убийстве собственной матери в городе Гороховец. В 2012 году в Уфе Владимир Беляев расправился с целой семьёй, а затем поджёг квартиру. Жена и трое детей погибли. Чудом выжила пятилетняя девочка, у которой хватило сил открыть форточку.Подозреваемый в массовом убийстве оказал сопротивление при задержании

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