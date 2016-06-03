Пекин, 3 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Пекина начали расследование обстоятельств массового отравления школьников одной из начальных школ неизвестным химикатом. Десятки учеников обратились за медицинской помощью после занятий спортом на новом стадионе, введенном в эксплуатацию менее года назад.

Игорь Гоцула Беговой стадион

Практически все, кто занимались спортом на стадионе обратились за помощью, жалуясь на плохое самочувствие, головокружение и кашель. У многих детей шла из носа кровь, пишет «Синьхуа».

Прибывшие на место происшествия эксперты взяли пробы воздуха, почвы и воды. Результаты анализов показали, что с искусственного покрытия стадиона испаряются вредные пары бензольных веществ и формальдегида.

Районная комиссия образования заявила, что опасное покрытие будет заменено, а все виновные понесут наказание. Кроме того, массовые проверки школьных стадионов будут проведены во всех учебных заведениях города. Дети, отравившиеся парами во время занятий спортом, пройдут дополнительное медицинское обследование.

Министерство образования КНР прокомментировало случившееся, заявив, что государством определены четкие требования к установке синтетических покрытий на общественных стадионах, которые не всегда соблюдаются некоторыми организациями.