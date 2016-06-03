Москва, 3 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Законопроект о запрете беби-боксов в России внесла в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM. В случае принятия закона беби-боксы будут запрещены с 1 января 2017 года.

pravoslavie.ru Плюшевый заяц

Инициатива также предусматривает штрафы за «создание юридическим лицом условий для анонимного оставления детей после их рождения, выразившееся в том числе в организации специализированных мест для анонимного оставления ребенка после его рождения, содержании таких мест, или в предоставлении помещений для указанных целей» — на юридических лиц в размере от 1 млн до 5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Мизулина поминает, что с 2011 по 2015 годы беби-боксы были установлены в 13 субъектах РФ, при этом в 9 регионах их функционирование признано органами прокуратуры незаконным. В Пермском и Краснодарском краях прокуратура признала законной деятельность беби-боксов.

Автор ссылается, в частности, на результаты исследований ученых из университета Ноттингема в Великобритании, которые в течение двух лет проводили изыскания в 10 странах Европы. Ученые установили, что беби-боксы направлены не на аудиторию женщин-детоубийц, они адресованы рационально мыслящим женщинам, и никакого влияния на предотвращение убийств и оставление детей в небезопасных местах не оказывают.

Напомним, что ранее Мизулина поддерживала идею создания беби-боксов, однако, по ее словам, более подробно изучив вопрос, она поменяла свою позицию на противоположную. Как показывает практика, в основном отказы касаются тех детей, которые родились с врожденными заболеваниями, приводит она один из аргументов. «Легкость, с которой можно оставить ребенка, создает иллюзию, что это нормально и нравственно. Если родился инвалид, то можно отдать его в беби-бокс, и никто корить за это не будет. Число отказов от таких детей, которые нуждаются в материнской заботе, через беби-боксы, очень велико. Остаются дети с врожденными заболеваниями», — указала она.