Ростов-на-Дону, 3 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Мало того, что непогода, господствующая на территории Ростовской области в течение мая, внесла коррективы в план проведения полевых работ, так ещё и переувлажнение почвы способствует размножению болезней, вредителей и сорняков. Как проинформировали ИА REGNUM 3 июня в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на Дону за последний месяц весны выпало три-четыре месячных нормы осадков.

Алексей Саврасов. Рожь. 1881

В ходе внепланового совещания выяснилось, что с середины апреля зерновые культуры атакуют септориоз, пиренофороз, мучнистая роса и другие болезни. Чтобы спасти будущий урожай, аграрии активно обрабатывают пашни защитными от болезнетворных бактерий веществами, также земледельцы не дают появиться на полях сорнякам.

Глава ведомства Константин Рачаловский напомнил, что площадь сева озимых культур под урожай 2016 года, как и планировалось, составила 2 млн 323 тыс. гектаров, что несколько больше прошлогоднего показателя. Перезимовали озимые хорошо и удовлетворительно.

Что касается яровых культур, то зерном уже засеяно около 90% от запланированной площади. Этот показатель немного отстаёт от прошлогоднего. Так, по данным на 31 мая, яровым зерном засеяна площадь в 878 тыс. гектаров. Для сравнения: к 27 мая 2015 года на полях яровыми культурами было засеяно более 1,75 млн гектаров.

Особое внимание участников совещания, конечно, было уделено погодным условиям, которые сказались на темпах сельскохозяйственных работ. Селяне заверяют, что выкраивают каждый погожий день, чтобы выйти в поле.