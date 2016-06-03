Москва, 3 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. У большинства жителей России беспокойство вызывают теракты (34%), при этом лично или через близких сталкивались с подобным 1% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наиболее обоснованными можно назвать страхи стать жертвой ДТП (21%) или интернет-мошенничества, махинаций с банковской картой (21%) — уже имели подобный опыт 13% и 8% опрошенных, соответственно.

Более 10% жителей России выразили опасение относительно того, что могут быть незаконно использованы их персональные данные (16%), они будут ограблены (15%), взломана их квартира (14%), они подвергнутся хулиганскому нападению (14%).

Страх смерти от рук убийц зафиксирован у 13% респондентов.

Опрос проведен 28−29 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.