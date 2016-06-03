Москва, 3 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. 26% жителей России считают, что отечественное детское кино находится на подъеме, 38% уверены, что отрасль сейчас в упадке. 16% сказали, что ни в упадке, ни на подъеме. 20% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из к/ф «Новые похождения Кота в сапогах». реж Александр Роу. 1958. СССР Детское кино

По мнению большинства граждан, сегодня в стране не хватает фильмов-сказок (55%), исторических фильмов (37%), приключенческих (34%), научно-познавательных (31%).

Среди мультиков и кино ничто не сравнится с «Ну, погоди!» — этот сериал про зайца и волка любили 42% взрослых. Следующий за ним в рейтинге «Винни-Пух» называют в семь раз реже (6%). Следом идут «Простоквашино», «Морозко», «Крокодил Гена и Чебурашка», разные киносказки (3%)

Среди больше всего запомнившихся фильмов и мультфильмов последнего времени взрослые люди чаще всего называют сериал «Маша и медведь» (6%), «Фиксики» (3%) и «Смешарики» (2%).

Примечательно, что и взрослые, и дети предпочитают смотреть современные российские детские фильмы и мультфильмы (12%). 8% респондентов смотрят зарубежные и 4% — советские.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 мая 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.