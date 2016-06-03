Москва, 3 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что армия Китая сможет получить российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» не ранее 2018 года. Сроки обговариваются заранее, и в приоритете находится снабжение своей армии. Об этом Чемезов сообщил в интервью газете «Коммерсант».

vitalykuzmin.net С-400

Чемезов сообщил, что иностранные покупатели проявляют интерес к продукции «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех»). Например, у Китая, Египта и Алжира есть спрос на зенитные ракетные комплексы типа «Бук-М2Э» и «Антей-2500». Большой интерес есть к С-400 «Триумф».

«Отмечу, что у нас есть правило: сначала поставляем вооружение своей армии, а потом уже продаем оружие за рубеж. Многие заказчики просят поставить им заказанное оружие раньше, но мы сразу их предупреждаем о сроках и очередности — так было, например, с Китаем», — пояснил глава «Ростеха». Чемезов отметил, что С-400 в Китай госкорпорация сможет поставить не раньше, чем в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чемезов заявил, что объём заказов «Рособоронэкспорта» вырос до $48 млрд. Ежегодно предприятие осуществляет поставки на суммы свыше $13 млрд. Госкорпорация поставляет вооружение в Китай, Египет, Алжир.