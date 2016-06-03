Москва, 3 июня, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под проектом закона, уточняющего понятие «политическая деятельность» для некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

nb-forum.ru ЗПолитическая деятельность НКО теперь будет регулироваться

«Федеральный закон направлен на конкретизацию понятия «политическая деятельность», которое используется при определении некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, — говорится в сообщении. — В частности, в Федеральном законе прямо устанавливаются цели, формы и сферы деятельности, совокупность которых необходима для признания её политической».

Закон был принят Госдумой 20 мая текущего года и одобрен Советом Федерации 25 мая.