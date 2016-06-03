Лондон, 3 июня, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Сборная Англии по футболу на своем поле переиграла команду Португалии в товарищеском матче перед стартом чемпионата Европы-2016. Встреча, прошедшая 2 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

footballhd.ru Футбольный мяч в воротах

Героем встречи стал защитник англичан Крис Смоллинг, который забил единственный гол.

Отметим, что большую часть матча сборная Англии играла в большинстве, так как у команды Португалии был удален с поля бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Бруну Алвеш.

Товарищеские матчи.

Англия — Португалия — 1:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Европы по футболу пройдет в Париже (Франция). Турнир стартует 10 июня и продлится до 10 июля. Сборная Россия в групповом этапе сыграет со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

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