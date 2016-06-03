Вашингтон, 3 июня, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что в случае победы на выборах её конкурента — депутата от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа — страна может быть втянута в войну, пишет The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Качели

Клинтон накануне, 2 июня, выступила с речью в Лос-Анджелесе. Её послание посвящалось вопросам внешней политики США, и в связи с необходимостью отстаивать национальную безопасность страны она назвала Трампа серьёзным фактором риска.

По мнению Клинтон, Трапму нельзя доверить «ядерные коды». «Он не должен иметь доступ к ядерным кодам, потому что очень легко представить себе, как Дональд Трамп втянет нас в войну только потому, что кто-то попадёт «под его очень тонкую кожу», — заявила она.

Клинтон также отметила, что Трамп не должен занимать президентский пост в силу своего темперамента. Эта должность требует огромной ответственности, стабильности и большого запаса знаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, стало известно о планах Клинтон выступить с речью, в которой она будет критиковать Трампа. По мнению Клинтон, его избрание президентом страны для Соединённых Штатов опасно, потому что он «будет представлять угрозу для национальной безопасности».