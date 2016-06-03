Москва, 29 мая, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Уровень пассажиропотоков в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» упал на 95% по сравнению с апрелем 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Согласно опубликованным данным, пассажиропоток международных рейсов упал на 99,5%: за границу в этот период вылетели лишь 18,1 тысячи человек.

Уровень спада на внутрироссийских перелётах упал на 91%: здесь за указанный период услугами авиатранспорта воспользовались 370,6 тысячи человек.