Берлин, 3 июня, 2016, 00:02 — ИА Регнум. В Берлине 2 июня начался двухдневный раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОБСЕ, действующий председатель организации, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал возобновление переговоров в данном формате после двухлетнего перерыва.

vspmr.org Флаг Приднестровской Молдавской Республики

Германское председательство решительно настроено сосредоточить усилия на нерешенных конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе в частности — в Приднестровье. Поэтому возобновление сегодня, после двухлетнего перерыва, официальных переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» является важной вехой», — сказал глава германской дипломатии.

«Наши усилия сосредоточены на попытке выработать общее понимание статуса Приднестровья — в рамках территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова (в рамках переговорного процесса Приднестровье обладает международно признанным статусом равной с Молдавией стороны конфликта, политическое решение которого, как и статус ПМР предстоит определить в ходе переговоров, без предварительных условий, включая попытки всех участников переговоров кроме ПМР предопределить статус Приднестровья в рамках «территориальной целостности Республики Молдова», что является нарушением принципов переговорного процесса — прим. ИА REGNUM). Только если стороны договорятся о совместных решениях в практических вопросах, это может восстановить доверие и придать позитивный импульс для урегулирования конфликта. Обе стороны теперь должны решительно продолжать добиваться этой цели», — считает Штайнмайер.

Хорошей новостью, по его словам, является то, что все участники переговорного процесса выразили готовность возобновить переговоры. «Это подтверждение их приверженности формату «5+2», как инструменту для устойчивого и справедливого решения конфликта», — подвел итог действующий председатель ОБСЕ.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев выразил надежду на то, что официальный раунд возобновленных дискуссий по политическим вопросам в рамках переговорного процесса позволит придать практический импульс скорейшему разрешению целого ряда накопившихся проблем в двусторонних молдавско-приднестровских отношениях.

«Приднестровская сторона связывает с проведением данного заседания возможность обозначить свои позиции и привлечь международное внимание к тому, чтобы оптимальным образом решить актуальные проблемы, которые создают трудности нашим гражданам. Среди первоочередных тем — проблематика политически мотивированного уголовного преследования со стороны Республики Молдова, проблемы в сфере автотранспортных, грузовых и пассажирских перевозок, — сказал глава внешнеполитического ведомства. — Особое внимание будет уделено разрешению проблемы, связанной с односторонними блокирующими действиями Молдовы и Украины в отношении функционирования Приднестровской железной дороги в части доставки грузов подвижным составом ПЖД».

Центральной темой очередного раунда переговоров в формате «5+2» в Берлине, по словам Игнатьева, станет обсуждение предложенного Россией документа, направленного на нормализацию диалога между Молдавией и ПМР. «Данный документ инициирован Российской Федерацией и поддержан миссией ОБСЕ. На наш взгляд, он носит целостный, сбалансированный и комплексный характер. Документ касается как проблемы политически мотивированного уголовного преследования, так и значимого для переговорного формата механизма гарантий имплементации принимаемых в ходе переговоров решений. Поскольку у нас существует многолетний негативный опыт, когда подписанные договоренности в одностороннем порядке игнорируются молдавской стороной. В силу этой, к сожалению, ставшей уже традиционной причины мы не можем решать вопросы так системно и эффективно, как планируем», — подвел итог Виталий Игнатьев.

ИА REGNUM напоминает, что официальные встречи по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате «5+2» были прерваны летом 2014 года по причине усиления Кишиневом и Киевом блокады Приднестровья и уголовного преследования молдавскими властями приднестровских чиновников, в том числе участвующих в переговорном процессе.