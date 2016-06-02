Симферополь, 2 июня, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Улицы Симферополя превратились в бурные реки после 20-минутного летнего ливня. Как в прошлом году, припаркованные машины не сносило потоком воды, но в целом — ситуация не изменилась — ливнестоки по-прежнему не справляются с нагрузкой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

crimeaguide.com Симферополь

Центр города вновь оказался подтопленным. На видео обстановка после окончания ливня на улице Турецкой и Сергеева-Ценского где в 2015 году потоком воды сносило припаркованные автомобили. Также в объектив мобильного телефона корреспондента ИА REGNUM попала дорога на улице Караимской и её пересечении с улицей Чехова.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных дождей в Крыму 9 июня 2015 года Симферополь оказался «по колено в воде», поскольку ливневые стоки в городе оказались забиты, не работали, либо были спроектированы неправильно, что привело к затоплению дорог и тротуаров, подземных переходов. В некоторых районах города вода доходила до пояса. Ливни привели к многочисленным ДТП. После прошлогоднего «потопа» председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов даже принёс извинения симферопольцам, имущество которых пострадало из-за сильного ливня. «Досадно, что у кого-то машины побило, залило, приношу гражданам извинения. Но проблему решим», — заверил тогда Аксёнов.

Планировалась, что администрация Симферополя представит программу модернизации ливневой канализации города. По словам главы Крыма, они были «запроектированы с нарушениями», без учёта мощности, которая требуется, чтобы «пропустить такой объём воды».

Как за год изменилась ситуация с ливнестоками в Симферополе — видно на видео.

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