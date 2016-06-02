Кишинёв, 2 июня, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Вертолет румынской службы экстренной помощи SMURD разбился 2 июля у села Харагыш Кантемирского района Молдавии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД Молдавии, все четыре члена экипажа — два пилота, врач и ассистент врача — погибли.

Kulja Вертолёт румынской службы экстренной помощи SMURD

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта». Молдавский премьер Павел Филип созвал руководителей профильных учреждений на заседание для координации дальнейших действий. Он поручил принять все меры для расследования и выяснения причин авиакатастрофы.

С соболезнованиями семьям и близким погибших выступило высшее руководство Молдавии. Президент Николай Тимофти заявил, что крушение вертолета SMURD — это «печальный момент для граждан обоих берегов Прута» и для него лично.

Румынская служба экстренной помощи SMURD распространила свою деятельность на территорию Молдавии в августе 2014 года.