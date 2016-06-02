Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Санкт-Петербурга с начала текущего теплого сезона обратилось 4541 человек с жалобами на укусы клещей, из них 991 ребенок. Один человек погиб в результате заражения энцефалитом. Об этом сегодня, 2 июня, сообщило городское управление Роспотребнадзора.

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За аналогичный период 2015 года было зарегистрировано 4234 случая присасывания клещей, из них 800 — у детей.

Большинство укушенных в 2016 году пострадало на территории Ленобласти, однако и на территории Санкт-Петербурга клещи не дают покоя горожанам, отдыхающим в лесах, парках и других зеленых зонах. В черте города пострадало 537 человек, больше всего — на территории Пушкинского района — 207 случаев. Даже на территории исторического центра Петербурга, в Петроградском районе, клещи нашли одну из своих жертв.

Летальный исход от клещевого энцефалита зафиксирован у 55-летнего мужчины, пострадавшего от укуса клеща на территории Волховского района Ленинградской области.

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Управление Роспотребнадзора по Петербургу призывает граждан своевременно делать прививки для предупреждения клещевого вирусного энцефалита, а при посещении лесных массивов одеваться таким образом, чтобы исключить заползание клещей под одежду и применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.

При обнаружении укуса клеща необходимо обязательно обратиться к врачу.