Вена, 2 июня, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Страны ОПЕК не смогли договориться о мерах регулирования объема поставок сырой нефти и цен, передает ABC News.

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». Реж. Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко. 1959. СССР Пациент скорее жив, чем мёртв

Несмотря на отсутствие консенсуса, представители ОПЕК утверждают, что картель все еще жизнеспособен. «Не думайте, что (это означает), что ОПЕК мертв», — заявил генеральный секретарь организации Абдалла аль-Бадри. «ОПЕК будет мощным, будет сильным. ОПЕК жив», — добавил он.

После завершения встречи министры 13 стран выразили удовлетворенность тем, что цены восстанавливаются после достижения минимума последних 13 лет. Они «подтвердили свою приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти с уровнем цен, который удовлетворителен как для производителей, так и потребителей», — говорится в заключительном заявлении.