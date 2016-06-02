Париж, 2 июня, 2016, 18:40 — ИА Регнум. К старту чемпионата Европы по футболу во Франции профсоюзы пилотов готовят 4-дневную забастовку против авиакомпании Air France, передает Focus Online. Пилоты объявили, о том, что стачка с 11 по 14 июня стартует вечером 10 июня, когда на стадионе «Стад де Франс» буден дан свисток на матч открытия между сборными Франции и Румынии. В случае необходимости забастовки могут быть продлены, сообщают три профсоюза.

Mathieu Marquer Самолёты Air France

Таким образом пилоты выражают протест против мер экономии в Air France. За последние дни в принимающей престижный турнир Франции участились забастовки, в том числе с участием сотрудников железных дорог. Рабочие недовольны трудовой реформой правительства Мануэля Вальса, упрощающей процедуру увольнения и найма.