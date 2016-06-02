Минск, 2 июня, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Недавно освободившийся из следственного изолятора бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков будет работать в «Белорусской федерации футбола» — там он возглавит департамент по маркетингу и коммуникациям. Об этом 2 июня сообщил первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян.

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Бережков приглашён в АБФФ по инициативе её председателя — главы государственного «Банка развития Республики Беларусь» Сергея Румаса, сообщил Сафарьян. В свою очередь Бережков пообещал с радостью потрудиться на благо белорусского футбола.

«Что касается событий вокруг его уголовного дела, то Владимир Бережков сообщил, что, по его ощущениям, дело движется к завершению, причем с хорошим финалом. Новая работа предполагает командировки, и в этом плане, отметил Владимир Бережков, представители Генпрокуратуры сказали, что поездки нужно будет согласовывать, но проблем с этим быть не должно, — сообщило госинформагентство БелТА. — Владимир Бережков в августе 2015 года был задержан правоохранительными органами за финансовые нарушения, а в апреле 2016-го был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Он содействовал проведению следствия, раскаялся и полностью возместил нанесенный ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля по решению Генпрокуратуры постсоветской республики Бережков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. В СИЗО менеджер ХК «Динамо-Минск» находился с августа 2014 года, ему инкриминировалось совершение коррупционных преступлений. Бережков признал свою вину и возместил ущерб в размере около 3 млрд белорусских рублей. Гендиректору ХК «Динамо-Минск» Максиму Субботкину, также обвинявшемуся в коррупции и задержанному раньше Бережкова, повезло меньше.