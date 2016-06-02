Воронеж, 2 июня, 2016, 17:57 — ИА Регнум. В Воронежской области в суд передано уголовное дело в отношении начальника отделения ГИБДД отдела МВД России по Аннинскому району, обвиняемого в совершении ДТП, которое привело к смертельному исходу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

pixabay.com Суд

Авария произошла вечером 15 июня прошлого года в районе села Бродовое Аннинского района. По версии следствия, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Аннинскому району Воронежской области, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль ВАЗ 21 102, двигавшийся на встречу, по своей стороне. Водитель, управлявший второй машиной, погиб на месте.

Согласно заключению эксперта, погибший получил тупую травму живота, травмы груди, головы, таза, левой нижней конечности, кровоизлияния в плевральные и брюшную полости.

Сам начальник отделения ГИБДД не смог объяснить причину, по которой выехал на встречную полосу. От прохождения исследования с применением полиграфа обвиняемый отказался. Вину свою в совершении инкриминируемого ему преступления он не признал.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд. Санкция ч.3 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.