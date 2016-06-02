Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Здание в городе Кировске Ленинградской области, где разместится диорама, посвященная освобождению Ленинграда от фашистской блокады, готово на 90%. Об этом сегодня доложили губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко руководители строительного блока областного правительства, сообщила ИА REGNUM пресс-служба губернатора.

lenobl.ru Александр Дрозденко изучает 3D-модель диорамы

Прообразом новой экспозиции стала выставка, созданная в выставочном зале музея-заповедника города Кировска в 2014 году. 27 января 2014 года, выставку посетил президент РФ Владимир Путин, высказав пожелание сохранить ее в виде постоянной экспозиции.

На сегодня в здании диорамы закончены общестроительные работы, выставочный павильон подключен к коммунальным и электрическим сетям, начато благоустройство территории. Ввод объекта в эксплуатацию, как и планировалось, состоится в начале осени.

«Строительство объекта входит в завершающую фазу, всего через три месяца начнется следующий этап создания музея — его внутреннее наполнение», — отметил Александр Дрозденко.

Создатели диорамы отразили в ней истории реальных людей, участников тех событий, и планируют использовать в оформлении подлинные вещи времен Великой Отечественной войны.

«Сама концепция диорамы крайне интересная и многоуровневая — посетители пройдут по окопу и увидят несколько эпизодов боя на берегу Невы. Погрузиться в историю им помогут фигуры бойцов, военная техника, звуковое и световое оформление. Я уверен, что новый музейный комплекс будет точкой притяжения как для детей, так и для взрослых», — заявил Александр Дрозденко.

Экспозиция займет площадь не менее 500 кв. м, разместится в одноэтажном двухконтурном здании. На финансирование строительства объекта из областного бюджета было выделено 186 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фасаде здания планируют установить светодиодный экран, который будет виден с Мурманского шоссе (федеральная трасса «Кола»). На нем будут транслироваться кадры военных лет, документальные фильмы, съемки парада Победы. Также на фасаде музея разместят несколько высеченных в мраморе и граните изображений реальных участников тех исторических событий.