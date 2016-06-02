Рига, 2 июня, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Общий объем грузов, перевезенных в Латвии cухопутным транспортом и транспортированных по трубопроводам, в первом квартале 2016 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 14%, сообщает BNS со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Вагон

Наиболее существенное снижение произошло в сфере международных железнодорожных перевозок. Всего по железной дороге в 1-м квартале 2016 года перевезено 13 млн тонн грузов — на 20,6% меньше, чем в 1-м квартале 2015 года.

Железнодорожным транспортом внутри страны перевезено 0,4 млн тонн грузов — на 33,6% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Объем международных грузоперевозок уменьшился на 21,5% до 12,6 млн евро. Перевозки импортных грузов уменьшились на 20,2% — до 11,6 млн тонн, экспортных грузов — на 14% до 0,6 млн тонн, транзитные грузоперевозки уменьшились на 49,5% до 0,4 млн тонн.

Перевозки в направлении латвийских портов и обратно составили 10,8 млн тонн — на 21% меньше, чем в 1-м квартале 2015 года.

Автотранспортом было перевезено 11,8 млн тонн грузов — на 5,8% меньше, в том числе объем внутренних перевозок уменьшился на 11,5% до 8,1 млн тонн. Снижение было вызвано сокращением перевозки продуктов разработки карьеров на 54,6%, а также продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 39,7%.

Объемы международных грузоперевозок составили 3,7 млн тонн — на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Объемы перевозки древесины, изделий из нее (за исключением мебели), бумаги и бумажных изделий выросли на 12,3%.

Автотранспортные перевозки экспортных грузов в 1-м квартале 2016 года составили 0,9 млн тонн — на 25,5% меньше, чем в первом квартале 2015 года. Перевозки импортных грузов уменьшились на 4,8% до 0,6 млн тонн, при этом зарегистрированным в Латвии автотранспортом за рубежом было перевезено 2,2 млн тонн грузов — на 40,5% больше, чем за тот же период 2015 года.

По магистральным трубопроводам в 1-м квартале перекачано 1,6 млн тонн нефтепродуктов — на 11,4% меньше, чем за три первых месяца 2015 года.