Баку, 2 июня, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, стало известно о том, что в разработку азербайджанского нефтяного блока «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) было вложено более $41 млрд, сообщил президент госнефтекомпании страны ГНКАР Ровнаг Абдуллаев на конференции Caspian Oil& Gas-2016, которая проходит в Баку.

Bruno Girin Добыча нефти в Каспийском море

По словам Абдуллаева, контракт действует до 2024 года, и до этого времени с месторождения будет добыто еще пять миллиардов баррелей нефти. Кроме того, как рассказал на конференции глава госнефтекомпании, для дальнейшей разработки блока будут привлекать инвесторов и новейшие технологии, в результате чего планируется получить еще четыре миллиарда баррелей «черного золота».

Отметим, что большая доля в контракте по разработке блока «Азери-Чираг-Гюнешли» принадлежит оператору — британской, второй самой крупной в мире нефтегазовой компании ВР (35,78%). 11,28% акций принадлежит американской Chevron. Японской Inpex — 10,96%, сама азербайджанская AzACG имеет всего 11,65%. Остальная доля распределяется таким образом: Statoil — 8,56%, Exxon Mobil — 8%, ТРАО — 6,75%, Itochu — 4,3%, ONGC — 2,72%.

Напомним, что договор по разработке «Азери-Чираг-Гюнешли» был заключен между государственной нефтегазовой компанией Азербайджана и иностранными партнерами в 1994 году. Договор на разработку блока сразу же назвали «контрактом века».

С нефтяного блока АЧГ добывают легкую нефть марки Azeri Light. «Черное золото» на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» стали добывать спустя три года с момента подписания контракта. Топливо с блока поставляется по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса. Также поставки нефти ведутся до грузинского порта Батуми.

С момента начала производства до 2012 года на проекте было получено 272 миллиона тонн нефти. В среднем за день добыча нефти составила 664,4 тысяч баррелей. Причем индийская компания ONGC приобрела свою долю в проекте только в 2012 году. А американская Hess, напротив, продала свою долю в размере 2,72% компании в проекте за миллиард долларов.

Пика нефтедобычи блок «Азери-Чираг-Гюнешли» достиг в третьем квартале 2010 года — 835,1 тысяч баррелей в сутки. Однако уже спустя два года среднесуточное производство нефти сократилось и составило 711,8 тыс. баррелей. После этого добыча с блока так и продолжала падать, причем процесс этот не замедлило даже введение новых эксплуатационных и технических скважин. Пытаясь объяснить сколь скорое падение объемов производства, азербайджанские чиновники заявляли, что виной всему профилактические ремонтные платформы и пересмотры программ буровых работ. В свою очередь, эксперты нефтяной отрасли объяснили падение производства тем, что месторождения истощают свои ресурсы.

Сегодня, 2 июня, на технологическом форуме Азербайджан-Саксония на тему: «Инновационные технологии для модернизации промышленности» в Баку глава отдела промышленности министерства экономики Самед Баширли заявил, что Азербайджан приглашает ряд компаний германии к совместной работе в различная сферах, включая фармацевтику и производство машинного оборудования. Так как, по словам Баширли, сейчас для страны приоритетным является развитие ненефтяной промышленности, пишет Trend.az.