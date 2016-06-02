Иваново, 2 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. На организацию летнего детского отдыха в Ивановской области будет направлено более 250 миллионов рублей. Об этом стало известно на совещании под председательством главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева, прошедшем в режиме видеоконференции 1 июня. Регион представлял губернатор Павел Коньков, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области.

И. Козлов. День спорта. 1947

В ведомстве уточнили, что Ивановский регион на мероприятии получил положительную оценку за расширение сети загородных оздоровительных лагерей.

В летний период в Ивановской области будет работать 506 лагерей. В их числе 16 загородных, шесть санаторно-оздоровительных, 426 лагерей дневного пребывания, 56 лагерей труда и отдыха и один палаточный лагерь.

По итогам совещания губернатор Павел Коньков уточнил, на оздоровление детей в Ивановской области в текущем году регион направит 207 млн рублей, финансирование летней оздоровительной кампании сохранено на уровне прошлого года. Муниципальные образования также предусмотрели финансирование на уровне 2015 года. В местных бюджетах на эти цели предусмотрено более 27,6 млн рублей. Общее бюджетное финансирование детской оздоровительной кампании 2016 года с учетом федеральных средств в регионе составит 251,2 млн рублей.

Павел Коньков рассказал, что в текущем году в регионе открыт новый загородный оздоровительный лагерь «Алые паруса», где созданы 250 мест. «На совещании у председателя правительства России Ивановская область была отмечена в числе немногих, где в этом сезоне сеть детских оздоровительных лагерей была расширена», — отметил губернатор.

Добавим, что в течение лета в санаторно-оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря планируется направить свыше 11,2 тысячи детей, в лагерях дневного пребывания отдохнут 16,8 тысячи детей. Всего же, по предварительным прогнозам, в 2016 году отдохнут и поправят свое здоровье более 43 тыс. юных жителей Ивановской области. Путевки детям из семей, относящихся к льготным категориям — малоимущим, многодетным, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам — предоставляются на безвозмездной основе.

Кроме того, в этом году 118 детей из Ивановской области имеют возможность отдохнуть в Международном детском центре «Артек» и Всероссийском детском центре «Орленок». Путевки предназначены для поощрения талантливых и одаренных детей и подростков — победителей и призеров олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей, лидеров детских и молодежных общественных объединений.