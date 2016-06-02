Москва, 2 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Законопроект, закладывающий правовую основу под организацию дорожного движения, комитет по транспорту рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. Ожидается, обсуждение правительственной инициативы на пленарном заседании состоится 7 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток. Размер такой платы законодательно не ограничивается, что может повлечь скандалы, связанные с размером тарифов за проезд.

Также законопроект предусматривает требования к парковкам общего пользования. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения». «Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.