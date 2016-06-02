Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Бывший начальник административного департамента Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, ранее задержанный по подозрению в получении взятки, дополнительно изобличен в совершении аналогичного преступления. Об этом сегодня, 2 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР Тебя посодют, а ты не воруй!

Как сообщало ИА REGNUM 19 мая, Сергей Степутенко, по версии следствия, в апреле 2016 года получил 850 тысяч рублей за лояльное отношение к коммерческой структуре и не препятствование в заключении договора аренды лесного участка. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Руководство Ленобласти было в курсе действий правоохранителей. Степутенко уже уволен с госслужбы.

Как установили полицейские, в 2015 году чиновник потребовал от представителя коммерческой организации взятку в размере 1,1 миллиона рублей за заключение долгосрочного договора аренды лесного участка в Выборгском районе Ленобласти без проведения соответствующего аукциона. Требуемую сумму подозреваемый получил двумя частями.

1 июня 2016 года органами СКР по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено новое уголовное дело — по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«В настоящий момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности чиновника. Подозреваемому избрана мера пресечения — домашний арест», — отметили в полицейском главке.

По инкриминируемой Степутенко части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и крупный денежный штраф.