Вашингтон, 2 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова рассказывает о причинах, побудивших сенат США принять законопроект, который позволит семьям жертв 11 сентября 2001 года подать в суд на Саудовскую Аравию за предполагаемую поддержку терроризма.

Иван Шилов ИА REGNUM Дым. Огонь

Законопроект создает новый прецедент. Ведь подобные иски были невозможны — отчасти из-за закона 1976 года, который предоставляет иностранным государствам иммунитет от исков в американских судах. Нынешний законопроект делает исключение из этого закона, если зарубежные страны признаются виновными в совершении террористических нападений, которые привели к убийству американских граждан в пределах Соединенных Штатов.

США за тот промежуток времени, который остался до президентских выборов, пытаются совершить своеобразный маневр, который позволит укрепить доллар и влить живые деньги в экономику США — в дополнение к вливаниям от печатного станка.

Подробности читайте здесь: США стремятся ограбить Саудовскую Аравию

Все статьи автора: Елена Ханенкова