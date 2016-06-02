Москва, 2 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Запрет оборота криптовалют может технологически отбросить Россию на годы назад. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) на заседании «круглого стола» по криптовалютам в Госдуме.

utmagazine.ru Крипвалюта

«В современном мире отношение к криптовалютам неоднозначное — от полного неприятия до всесторонней поддержки. Внесение Минфином законопроекта об установлении уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов стало своеобразным спусковым механизмом, заставившим ученых-практиков открыто и взвешенно рассуждать о правовом статусе и будущем криптовалют», — отметил он.

По словам Лугового, созданная в Госдуме межведомственная рабочая группа планирует в ближайшее время обсудить возможные стратегии легализации или нелегализации виртуальной валюты с определением «тех технических параметров, которым она должна отвечать».

«Очевидным преимуществом криптовалюты является технология «блокчейн». За последнее время она обособилась от биткоина и стала рассматриваться как безопасная система сбора, хранения и обмена информации. «Блокчейн» является основой для развития новых систем голосования, страхования, регистрации прав на недвижимость, хранения дактилоскопической информации и социально значимой документации», — отметил депутат.

Без криптовалюты публичный «блокчейн» не работает, подчеркнул Луговой. «Очевиден вывод — что запрет оборота криптовалюты может затормозить развитие «блокчейна», технологически отбросить Россию на годы назад», — констатировал парламентарий.

При этом депутат пояснил, что, поддерживая идею создания правовой базы для криптовалют, он выступает против оборота в РФ денежных суррогатов, поскольку они «подрывают основы финансовой безопасности и способствуют выводу капиталов за рубеж». «Вопрос заключается в том, что надо считать денежными суррогатами и какие финансовые риски у криптовалют. Успех криптовалюты зависит от того, как быстро законодатель сможет свести на нет риски ее оборота и определить зону гарантированной свободы пользователя», — сказал Луговой.

Согласно экспертным оценкам, суммарное число созданных в мире «блокчейн-кошельков» составляет 7,5 млн единиц, рассказал парламентарий. «Общая стоимость биткоинов в долларах США на июнь 2015 года составляла 3,5 трлн, а в настоящий момент — около 8 трлн долларов. Учитывая, что сейчас насчитывается более 300 видов криптовалют, уровень капитализации существенно превышает 8 трлн долларов США», — такие данные привел Луговой.