Минск, 2 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Белоруссия надеется до конца 2016 года выработать «дорожную карту» сотрудничества с Всемирным банком.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Об этом 2 июня в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с вице-президентом банка по региону Европы и Средней Азии Сирилом Мюллером, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«В конце этого года мы с вами должны будем определить дорожную карту, программу нашего сотрудничества на будущее. Думаю, мы это сделаем вовремя, и она будет не хуже, чем в предыдущее годы», — сказал Лукашенко.

Напомним, 1 июня состоялись переговоры председателя Совмина Белоруссии Андрея Кобякова с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером, в ходе которых была обсуждена выработанная программа действий на 2016−2020 годы и подготовка новой Стратегии партнерства официального Минска и ВБ на ближайшую перспективу. Председатель правительства отметил, что за 20 лет банк инвестировал в постсоветскую республику около $1,5 млрд, в том числе около $1 млрд за последние 6 лет. Кобяков предложил банку использовать опыт экспертов для конструктивной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2015 года в Уфе Лукашенко рассказал журналистам о планах по внешним заимствованиям и взятым на себя обязательствам им и Совмином. «В Уфе члены правительства, которые этим вопросом занимаются, мы дали себе клятву. Я не говорил об этом раньше и думал, что вообще не говорить. Но коль затронули тему: мы за пять лет решим проблему долгов, — сообщил руководитель постсоветской республики. — И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам в течение пяти лет, никогда не заимствовать — обходиться без заимствований».