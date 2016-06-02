Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью СМИ объяснил, почему вновь пришлось увеличить стоимость строительства нового стадиона на Крестовском острове и высказал надежду, что недавнее подорожание главной городской стройки станет последним.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

Как сообщалось, 1 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга в рамках корректировки бюджета города на 2016 года одобрили, по просьбе Смольного, выделение дополнительно 4,3 млрд рублей на возведение стадиона. Таким образом, общая стоимость спортивной арены, на которой пройдет несколько матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, возрастает почти до 40 млрд рублей.

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«Мы не планировали удорожание, по максимуму старались провести импортозамещение. И по кровле нам удалось это сделать. Но осталось много такого, чего в России не производят и что придется закупать за рубежом. А за три года цены изменились очень сильно», — цитирует «Интерфакс» слова Георгия Полтавченко.

Кроме того, пояснил губернатор, за время стройки ужесточились требования по безопасности к таким объектам, «необходимо создавать дополнительные рубежи безопасности, приобретать дополнительное оборудование».

В связи с этим было решено перераспределить средства в бюджете, выделив дополнительное финансирование на стадион. На вопрос о том, окончательное ли это удорожание, Полтавченко ответил: «Надеюсь, что окончательное».

Он также подтвердил, что первый пробный матч на новой арене состоится осенью текущего года, а матч открытия — в первой половине 2017 года. «Понятно, что сыграет «Зенит». Я бы, наверное, пригласил команду из города-побратима Петербурга, может быть, из Шанхая или другого города. Или даже сборную России», — предложил губернатор Петербурга.

Как сообщил сегодня, 2 июня, городской комитет по строительству, готовность металлоконструкции выкатного поля стадиона составляет 100%, инженерные системы готовы на 50%. На 100% выполнены работы по монтажу металлоконструкций стационарной и раздвижной кровли. Более чем на 90% выполнены бетонные работы, монтаж лифтового и эскалаторного оборудования, монтаж витражных систем, системы пожаротушения. Завершаются работы по монтажу раздвижной крыши и ее окраске. В ближайшее время начнется монтаж системы автоматики раздвижной кровли.

В декабре 2016 года стадион на Крестовском острове будет введен в эксплуатацию.

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Власти Петербурга обсуждают вариант его официального названия. Ранее Топонимическая комиссия предложила назвать стадион «Крестовским», по месту расположения на Крестовском острове.

«Я сам предложил это название, — приводит «Интерфакс» слова губернатора Георгия Полтавченко. — Будем обсуждать окончательный вариант с управляющей компанией. «Петербург-арена» тоже хорошо звучит. Для международных организаций название «Петербург-арена» будет всем понятно. Название «Крестовский» хорошо для ориентации гостей города. Будет же станция метро «Новокрестовская», есть станция «Крестовский остров», сразу понятно, куда ехать, в каком направлении. В любом случае, мы дадим стадиону красивое название, которое устроит петербуржцев».