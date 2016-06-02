Бухарест, 2 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. «Румыния внимательно следит за развитием событий в Молдавии, обсуждая эту тему и с другими внешними партнерами, такими как Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Международный валютный фонд и другими», — заявил премьер-министр Румынии Дачиан Чолош на состоявшейся в Софии встрече с молдавским президентом Николаем Тимофти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе молдавской президентуры, Чолош призвал Кишинев внедрять в приоритетном порядке реформы, особенно связанные с борьбой с коррупцией и улучшением бизнес-среды. Позитивные изменения в Молдавии, по его словам, будут «непосредственно содействовать улучшению внешних оценок и практическому продвижению в предоставлении финансовой помощи Республике Молдова.

«В Республике Молдова правительство предпринимает важные шаги по продвижению реформ, стабилизации финансового положения, улучшению делового климата и восстановлению доверия граждан и иностранных партнеров», — заявил в свою очередь президент Молдавии Николай Тимофти.

Встреча Тимофти и Чолоша прошла в рамках проходящего в Болгарии саммита глав государств и правительств — членов Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе.

Отметим, что Румыния позиционирует себя в качестве главного «адвоката» Молдавии в ЕС и соответственно «европейского куратора» Кишинева.