Севилья, Испания, 2 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В аэропорту Севильи мужчина из Румынии убил свою подругу, которая опоздала на их рейс в Италию, пишет El Mundo со ссылкой на источники в полиции.

Unsplash Самолет в ожидании пассажиров

Ссора между ними произошла на парковке аэропорта Сан-Пабло. Женщина опоздала на самолет, чем вызвала недовольство своего 34-летнего приятеля.

Задушив 32-летнюю подругу, мужчина спрятал тело в автомобиле и бросил его в пяти минутах езды от аэропорта. Предполагаемый убийца задержан и доставлен в полицию.