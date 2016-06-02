Ростов-на-Дону, 2 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за три месяца текущего года численность работников на малых, средних и крупных предприятиях сократилась на 2,8%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года организации региона сократили 1,7% сотрудников. Продолжили трудиться на своих рабочих местах в первом квартале 2016-го 1 млн 75,5 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня со ссылкой на данные Ростовстата.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Согласно оперативным данным органа госстатистики, в основном на численность работников донских предприятий повлияла оптимизация наемного персонала. Больше всего это затронуло сферу строительства (на 12%). Стоить обратить внимание на то, что доля донского региона в общероссийском объеме строительства жилья в первом квартале 2016 года составила 2,7%. Но при таких хороших показателях наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4%.

Кроме того, оптимизация затронула финансовую деятельность (на 9,7%), сферу транспорта и связи (на 4,6%), рыболовство и рыбоводство (на 2,3%). Наименьшие сокращения произошли в сфере недвижимости (на 3,4%), образования (на 3,3%), предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 1,3%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 0,9%). Что касается промышленного сектора, то на 9,3% сократилось число добытчиков полезных ископаемых.

И всё-таки наряду с крупными сокращениями отмечен за анализируемый период прирост среднесписочной численности работников. Так, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве число работников возросло на 0,6%, в гостиницах и ресторанах — на 3,7%.

В режиме неполной рабочей занятости в январе-марте текущего года трудились 3,9% работников, в отпуске по собственному желанию без сохранения заработной платы направлялось 6,7% сотрудников.

Отметим, что уровень безработицы на Дону, по информации региональной службы занятости населения, на сегодняшний день составляет 0,9%. Этот показатель соответствует данным 2015 года. Официально безработными считаются 20 тыс. 48 человек, что несколько больше, чем показатель по итогам прошлого года. Но, к примеру, в августе 2015 года это число достигало 24 тыс. 306 человек. По-прежнему банк вакансий насчитывает 31,5 тыс. вакансий.