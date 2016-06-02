Москва, 2 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Военный блок НАТО не представляет для России реальной угрозы, чего не скажешь о части кадрового состава государственного аппарата, считает президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло. Об этом он заявил 1 июня в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Я не боюсь никакого НАТО. Я боюсь только нашей «пятой колонны». Всё это НАТО никуда к нам не полезет. Они по всей границе четыре батальона расставят, напугать нас хотят. Слушайте, пугайте сами себя», — отметил Тарло.

Он уверен, что Россия сможет противопоставить НАТО адекватную военную силу: «У нас нормальное есть министерство обороны, есть министр, есть план модернизации нашей армии, принятый и утверждённый президентом. Мы этот план выполним, чтобы на нас не напали».

«НАТО сами боятся, потому вооружаются и двигают. А что для нас страшно? Это если экономики у нас не будет. Экономики при том курсе, который Гайдар нам навязал в 1991 году, и который сейчас пытается продолжить Кудрин. В экономике самые страшные люди для нас — это Чубайс, Кудрин, Набиуллина. Они страшнее НАТО», — продолжил глава фонда «Правовое государство».

«Я как либерал отвечу либералам. Все эти люди из «Яблока» говорят, что они с Кудриным представляют либеральную общественность России. Это ложь. Вы не представляете никого. Предприниматели вас терпеть не могут — вы разрушили экономику», — заявил Тарло, адресуя свой ответ зампреду партии «Яблоко» Сергею Иваненко, который, в свою очередь, раскритиковал бюджет РФ за огромные военные расходы в сравнении с затратами по социальным статьям.

Комментируя «примиренческую» позицию ряда представителей «либерального блока», Тарло отметил, что такая точка зрения фактически антидемократична по своей сути. «Сдадим Крым, сдадим это… Для того, чтобы Крым сдать кому-то, нужно оккупировать Крым и заставить людей под силой оружия перейти туда. Не знаю, кто как, а я за демократию», — отметил он.

Напомним, что ранее стали известны некоторые подробности о состоявшемся 25 мая заседании президиума экономического совета при президенте РФ. Как сообщали СМИ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагал Владимиру Путину пойти на внешнеполитические уступки в обмен на включение страны в международные технологические цепочки. Президент, однако, такую логику не поддержал.