Москва, 2 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Действия НАТО, направленные на эскалацию напряженности с Россией, могут привести к полномасштабной войне, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

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«В июне 2016 года Европа подошла к началу возможной войны на 95%. Именно поэтому грядущий саммит переломный, обстановка накалится до предела. Они выставят ультиматум. Мы должны либо согласиться, либо ответить так, как мы сочтём должным», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, ключевым событием в этом отношении станет непосредственно июльский саммит НАТО в Варшаве. «После этого или они должны начать наступать, либо мы. Подошёл апогей», — продолжил он.

«Вспомните, как началась Вторая Мировая война. Немецкие дивизии подошли к советской границе. Если бы немецкие дивизии не подошли к советской границе, войны бы не было. И сейчас — дивизии НАТО подошли к границам России. Всё, что было в июне 1941 года, вы повторяете в июне 2016», — указал Жириновский.

При этом военный блок не собирается прямо развязывать конфликт, однако надеется таким образом заставить Россию пойти на дальнейшие уступки, отметил Жириновский. «Я не говорю, что вы (блок НАТО — прим. ИА REGNUM) завтра начнете. Вы берете нас на испуг. Вы думаете, что такие как Кудрин и прочая пятая колонна скажут, что нужно отступить. Но мы отступать уже не будем никогда», — заключил депутат.

Отметим, что саммит НАТО состоится в Варшаве 8−9 июля 2016 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что мероприятие будет проходить на фоне расширения новых вызовов для НАТО как на Ближнем Востоке и в Африке, так и в самой Европе, где «напористая Россия запугивает соседей и меняет границы силой».