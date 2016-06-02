Москва, 2 июня, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Граждане России считают основными противниками страны США, Украину и Турцию. Главные друзья России, по мнению опрошенных, — Белоруссия, Казахстан и Китай. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра».

Крепим дружбу во имя мира и счастья! Советский плакат

По мнению большинства граждан России, самым большим врагом страны являются США — так считают 72%. На втором месте находится Украина — 48%, и на третьем — Турция, которую считают противником России 29%. Стоит отметить, что отношение российского общественного мнения к Украине ухудшилось с 2015 года (тогда показатель составлял 37%), и особенно — к Турции: в 2015 году врагом её считал лишь один процент.

По мнению 50% граждан России, лучшим другом страны является Белоруссия. Дружеские отношения с Казахстаном отметили 39%, и с Китаем — 34%. Отношение к Китаю стало более скептическим с прошлого года, когда лучшим геополитическим партнёром его называли 43%.

В 2016 году появился ещё один вариант дружеской страны — Сирии, которую считают другом России 10% (для сравнения: в 2015 году так думали 2%). Отношение к Евросоюзу не изменилось: 62% относятся к нему негативно, 24% считают, что России следует стать членом ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 20% граждан США придерживается мнения, что Россия представляет для Соединённых Штатов «серьезную угрозу». Ирана и Северной Кореи «серьёзно» опасаются 43% респондентов, Китая — 24%.

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