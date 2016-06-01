Москва, 2 июня, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Наиболее активными в разрушении памятников советской эпохи являются страны и группы, наиболее активно сотрудничавшие с Гитлером в период Второй Мировой войны. Об этом заявил политолог Виталий Третьяков.

politikus.ru Ветераны УПА, сотрудничавшие с фашистами в годы Великой Отечественной войны

«Ленин для многих, в том числе и на постсоветском пространстве, стал символом России, в том числе и сегодняшней. Снося памятники Ленину, люди пытаются отрезать свой народ от России и всего, что было. Но что это даёт? Кто особо активен в этом? Страны и группы, а также наследники групп, которые сотрудничали с Гитлером и были его прямыми союзниками либо коллаборантами. Таким образом, если СССР плох, если сносятся памятники советским военным, то автоматически обеляется своё прошлое с Гитлером. Это очень существенная причина. Эти страны боятся, что однажды им всё вспомнят. Прибалтика была спасена включением в СССР, потому что в противном случае они были бы включены в гитлеровские территории», — сказал Третьяков.

По его словам, данные страны пытаются «все недостатки прошлого перевалить на плечи России — безотносительно СССР»: «Я обращаюсь к евреям в Прибалтике, Польше, на Украине: вы не понимаете, что, поддерживая бандеровцев, которые жгли вас в годы Второй Мировой, вы рано или поздно получите то, что нынешние бандеровцы будут жечь вас и ваших детей?».

Напомним, Верховная рада Украины приняла 9 апреля 2015 года четыре закона о декоммунизации украинского общества. Согласно законам, коммунистический режим осуждается, советская символика — запрещается, а архивы советских спецслужб — подлежат полному открытию.

Кроме того, ОУН, УПА (Решением Верховного суда РФ признаны экстремистскими организациями, деятельность которых в России запрещена) и другие организации признаются «борцами за независимость Украины». Президент страны Петр Порошенко подписал четыре закона 15 мая 2015 года.