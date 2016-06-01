Ла-Пас, 2 июня, 2016, 00:31 — ИА Регнум. Два года назад русская семья, проживающая в Боливии, решила стать участницей государственной программы по переселению соотечественников и вернуться на Родину. Они переехали в Дальнереченский район, где с главой сельского поселения был заключен договор на приобретение земельного участка за 5 млн рублей. «Мне ничего не было передано, а земля перешла в аренду гражданам Китая», — с такими словами обратился глава семейства за помощью к лидеру Партии дела Приморского края Всеволоду Ию. Во всевозможные органы семья уже обращалась, результат нулевой, сообщает издание «Золотой рог»,

Константин Сомов. Пашня. 1900

«Агитируя староверов вернуться на родину, российские посольские работники сулили переселенцам не только солидные подъемные по Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников в Россию, но и землю под пашню в востребованных объемах. По приезду в Приморье подъемные южноамериканским русским выдали, а вот обещанных наделов староверы не видят до сих пор. Точнее, увидеть-то увидели — только вокруг Дерсу стоит-зарастает бурьяном под тысячу гектаров плодородной земли (а во всем Красноармейском районе незанятой пашни под сотню тысяч гектар), а получить в аренду или собственность не могут и по сей день. Российская действительность оказалась прозаичней обещаний дипломатов», пишет еще одно приморское издание РИА PrimaMedia.

Отметим, что еще в 2012 году ИА REGNUM сообщало, что в Общественной приемной УФМС по Приморскому краю «до сих пор не могут без эмоций говорить о первоначальном этапе адаптации старообрядческих семей. Основной вопрос: «Почему в Посольстве России в Боливии дипломаты, ответственные за переселение, не дали людям достоверной информации ни о программе, ни об обязательствах сторон, ни о специфике края»? Местным чиновникам пришлось неоднократно звонить и в МИД России, и в российское посольство, чтобы разобраться, кто и почему наобещал переселенцам то, чего и близко не было в Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников в Россию».

Выходит, что воз и ныне там.