Бухарест, 2 июня, 2016, 00:14 — ИА Регнум. «Россия не стала угрозой для Румынии после открытия базы противоракетной обороны в Девеселу, потому что русские знают, что щит не представляет для них угрозы», — заявил посол США в Румынии Ханс, выступивший с речью по вопросам румыно-американских отношений в университете Ovidius в Констанце (Румыния).

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Как сообщило румынское ИА Mediafax, отвечая на вопрос студентки о том, стала ли Россия угрозой для Румынии после открытия базы ПРО в Девеселу, посол США в Бухаресте сказал: «Ответ на этот вопрос: нет. Россия все знает, но продолжает говорить глупости. Противоракетный щит в Девеселу является одной из главных инвестиций США и Румынии в целях защиты НАТО во всем регионе. И Румыния должна гордиться этим. Он не представляет никакой угрозы для России. Щит защищает от ракетных угроз, которые могут возникнуть из-за пределов европейского пространства, Ирана, например, и других стран Ближнего Востока. Россия знает об этом, мы говорили об этом тысячу раз, и вызывают разочарование российские комментарии, в которых утверждается обратное».

Как сообщало ИА REGNUM, целую волну комментариев румынских политиков и чиновников спровоцировало заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. В Бухаресте это расценили как «угрозу» и попытку «запугать» Румынию.

При этом экс-президент Румынии Траян Бэсеску открыто признал то, что продолжают отрицать официальные Бухарест и Вашингтон — что развертывание ПРО США в Румынии и Польше является «ответом» на действия России.