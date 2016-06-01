Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2016, 23:35 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелеса оцепила 419 акров студенческого городка Калифорнийского университета, где 1 июня произошла перестрелка и погибли 2 человека, передает ABC News.

policecararchives.org Полиция Лос Анджелеса

В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски кампуса, проверяя студентов и их сумки. По их предположениям, один из двух убитых был тем, кто стрелял.

Шеф Чарли Бек полиции заявил, что расследование продолжается, чтобы удостовериться в отсутствии новых жертв и других подозреваемых. Позже Бек сообщил, что кампус находится в безопасности и нет новых угроз. Занятия второй половины дня отменены. Городок обещают открыть 2 июня.

Президент США Барак Обама, который летел в штат Индиана, проинформирован о случившемся и попросил держать его в курсе событий.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, начальник полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что в студенческом городке Калифорнийского университета в результате «убийства-самоубийства» погибли два человека.

Главный полицейский Чарли Бек говорит, что в результаты стрельбы погибли двое мужчин. По его словам, угроза «полностью локализована».

Полиция обнаружила двух мужчин, которые «пострадали от огнестрельных ранений», хотя никаких дополнительных подробностей об их личности пока нет. Полиция опубликовала «твит», в котором сообщила о том, что еще неизвестно, являются ли жертвы «студентами, сотрудниками (кампуса) или посетителями».

Расследование по факту стрельбы сконцентрировано в здании «Boelter Hall», которое относится к инженерной школе Калифорнийского университета.