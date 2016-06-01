Минск, 1 июня, 2016, 22:04 — ИА Регнум. Работа Контактной группы по урегулированию украинского кризиса не демонстрирует прогресса. Об этом 1 июня в Минске заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, выступая перед журналистами по итогам очередной «минской встречи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся в ходе очередной «минской встречи», стал обмен пленными и освобождение незаконно удерживаемых лиц. Сайдик констатировал отсутствие «сдвигов».

Не обнаружилось таковых и при решении вопроса разграничения конфликтующих сторон. Сайдик сообщил, что подгруппа по безопасности работала над некими «конкретными планами», до реализации которых, как показывает практика, долгий путь. Он сообщил также, что данный вопрос будет обсуждаться на последующих заседаниях, ближайшее из которых состоится 15 июня.

Кроме того, обсуждался вопрос воссоединения семей. В частности, речь шла об обмене подростками, разлученными с родителями, а также детей-сирот — их планировалось переместить на Украину, а также в ДНР и ЛНР. Однако и в этом вопросе далеко до окончательного решения проблемы.

Сайдик в очередной раз осудил нарушение режима прекращения огня, потребовал свободы перемещения наблюдателей ОБСЕ по украинской территории и сообщил о готовности Контактной группы сотрудничать с ЮНИСЕФ. Спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что вопрос об использовании в Донбассе полицейской миссии ОБСЕ не обсуждался — данный вопрос на рассмотрение Контактной группы не передавался.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва не давала согласия на ввод в зону донбасского конфликта полицейских сил ОБСЕ, хотя из Киева слышались заявления об обратном. Ранее Александр Лукашенко заявлял о возможности ввести белорусский военный контингент в зону конфликта.